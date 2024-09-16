16 сентября — день «пустых рук»: как астролог Забелло предложила выкарабкаться из сложной энергии данного времени

Ведический астролог Татьяна Забелло предупредила читателей сайта Teleprogramma.org о непростых энергиях понедельника, 16 сентября, и последующих дней.

16 сентября, согласно ведической астрологии, это лунные сутки «пустые руки». Мало того, 18 сентября случится частичное лунное затмение. В связи с несколькими неблагоприятными факторами Татьяна Забелло советовала не начинать в данный период времени никаких важных дел! Будет идеально, если вы погрузитесь в медитации, займетесь практиками, которые способны очистить ум. Также рекомендуется сделать уборку.

На следующий день, 17 сентября, символом дня будет «стул без ножки». Далее, 18 сентября, состоится лунное затмение. А потому прогноз будет примерно таким же. Не стоит затевать глобальные и важные дела, проведите это время в рутине, постарайтесь сохранить эмоциональное и душевное спокойствие.