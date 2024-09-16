Почему 16 сентября на вас нахлынет эмоциональный шторм: нестабильность будет везде

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Ведический астролог Анна Дудчик раскрыла особенности этого понедельника.

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.org, как пройдет день 16 сентября согласно астрологическому прогнозу.

День не подходит для важных дел и начинаний, также астролог рекомендовала не принимать глобальных решений.

«Мы можем быть очень эмоциональны и нестабильны, настроение может меняться, и нам сложно будет себя контролировать», — сказала Анна Дудчик.

Вместе с тем это подходящее время для уборки и очищения.

Все, что нужно в понедельник сделать, лучше завершить до времени 12:40 (по Москве), дальше энергии будут хаотичными и мы можем получать от своих действий результаты, которые нас не очень порадуют.

Чтобы день прошел легко, астролог советовала по возможности уединяться, побольше времени проводить на свежем воздухе, двигаться, куда-то ходить, ездить, перемещаться, не сидеть на месте.

Также сегодня и в ближайшие дни нам в помощь будет дана вода в любом виде — пьем ее как можно больше в чистом виде, принимаем водные процедуры, гуляем у водоемов, бассейнов и фонтанов, слушаем звуки воды.

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