Почему 16 сентября на вас нахлынет эмоциональный шторм: нестабильность будет везде

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.org , как пройдет день 16 сентября согласно астрологическому прогнозу.

День не подходит для важных дел и начинаний, также астролог рекомендовала не принимать глобальных решений.

«Мы можем быть очень эмоциональны и нестабильны, настроение может меняться, и нам сложно будет себя контролировать», — сказала Анна Дудчик.

Вместе с тем это подходящее время для уборки и очищения.

Все, что нужно в понедельник сделать, лучше завершить до времени 12:40 (по Москве), дальше энергии будут хаотичными и мы можем получать от своих действий результаты, которые нас не очень порадуют.

Чтобы день прошел легко, астролог советовала по возможности уединяться, побольше времени проводить на свежем воздухе, двигаться, куда-то ходить, ездить, перемещаться, не сидеть на месте.

Также сегодня и в ближайшие дни нам в помощь будет дана вода в любом виде — пьем ее как можно больше в чистом виде, принимаем водные процедуры, гуляем у водоемов, бассейнов и фонтанов, слушаем звуки воды.