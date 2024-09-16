Почему 16 сентября на вас нахлынет эмоциональный шторм: нестабильность будет везде

Ведический астролог
День не подходит для важных дел и начинаний, также астролог рекомендовала не принимать глобальных решений.
«Мы можем быть очень эмоциональны и нестабильны, настроение может меняться, и нам сложно будет себя контролировать», — сказала Анна Дудчик.
Вместе с тем это подходящее время для уборки и очищения.
Все, что нужно в понедельник сделать, лучше завершить до времени 12:40 (по Москве), дальше энергии будут хаотичными и мы можем получать от своих действий результаты, которые нас не очень порадуют.
Чтобы день прошел легко, астролог советовала по возможности уединяться, побольше времени проводить на свежем воздухе, двигаться, куда-то ходить, ездить, перемещаться, не сидеть на месте.
Также сегодня и в ближайшие дни нам в помощь будет дана вода в любом виде — пьем ее как можно больше в чистом виде, принимаем водные процедуры, гуляем у водоемов, бассейнов и фонтанов, слушаем звуки воды.
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