Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября для всех знаков зодиака

Неделя хороша для общения, учебы, развития, коллективной деятельности. Бывает время, когда сообща можно прийти к результатам, которые при одиночных усилиях ни за что бы не получились. Это как раз такой период. Нужно объединяться, искать единомышленников, проявлять гибкость и творческий подход.

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Весы

Неделя предстоит такая, что об эгоизме надо бы забыть. Чтобы добиться успеха, нужно признавать свои ошибки и работать в команде.

Любовь

Вам будет казаться, что от вас все хотят больше, чем вы можете дать. Не зацикливайтесь на этом, просто выполняйте данные обещания, и все наладится само собой.

Финансы

Опасайтесь мошенников, очень уж они сейчас активны. И все важные решения отложите, через некоторое время многое прояснится, и вы сможете поступить правильно.

Здоровье

Всех денег не заработать, а вот подорвать здоровье, пытаясь это сделать – запросто. Лучше потратьте деньги на него.

Овен

Самая лучшая неделя для ударного труда. Если вы ждали удачного времени для стремительного восхождения по карьерной лестнице – то вот он, ваш шанс. Вы сумеете произвести хорошее впечатление на нужных людей. Только не заставляйте работать так же усиленно окружающих – не у всех такие же впечатляющие карьерные амбиции, как у вас.

Телец

На этой неделе вы будете весьма успешны, однако хвастаться этим не стоит. Если вы считаете, что чьи-то достижения недостаточно велики, не объявляйте об этом во всеуслышание – обидите человека. Каждый делает что может. Лучше помогите – и все окажутся в плюсе.

Близнецы

Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Не упускайте возможности расправиться с делами, не откладывая их в долгий ящик – вы даже не заметите, как все выполните. В решении вопросов проявите гибкость и широту взглядов, не лезьте в бутылку. Упрямство пригодится вам как-нибудь в другой раз.

Рак

Ваши лучшие друзья на этой неделе – спокойствие и рассудительность. Не давайте эмоциям взять над вами верх. Если же здравый смысл отказывается вам помогать – прислушайтесь к интуиции, она вас точно не подведет. Все рабочие задачи выполняйте в будни – на выходных вам будет чем заняться в компании друзей.

Лев

Львы будут полны решимости со всеми своими заботами и делами разобраться самостоятельно. Если у вас это получается – это прекрасно, наслаждайтесь результатами. А если нет – не отчаивайтесь и не грызите локти. Просто чтобы увидеть первые всходы, порой нужно время. Или попросите помощи – это тоже хорошее решение.

Дева

Отдохнуть пока не получится. Неделя подходит для работы, реализации задуманного, доведения дел до их логического завершения. Если вы поймете, что тащить этот воз вам в одиночку не под силу – не стесняйтесь, просите поддержки. В компании любое дело спорится быстрее.

Скорпион

Скорпионам очень захочется втянуться в какую-то авантюру, сорваться с места и уехать за тридевять земель или что-то еще в том же духе. Даже не думайте, сейчас не время. Неприятностей наживете полные карманы. Занимайтесь привычными делами, покажите начальству, что вы полезный работник, уделите время саморазвитию.

Стрелец

Первое впечатление может быть обманчиво. Умница-разумница может оказаться злой гарпией, а невнятный дядька – добряком и душой компании. Присмотритесь, соберите информацию, подумайте. И только потом делайте выводы. Неделя хороша для обучения и пересмотра своего расписания. Вы можете его усовершенствовать, что сильно облегчит вам жизнь.

Козерог

Не сопротивляйтесь переменам, воспринимайте их как новые возможности. Не спешите с принятием решений, хорошо все обдумывайте. Да и в целом суета и спешка ни к чему, сохраняя спокойствие, вы сможете добиться большего. Познакомитесь с нужными людьми, с которыми в будущем вам предстоит перспективное сотрудничество.

Водолей

Водолеям на этой неделе противопоказано сидеть в одиночестве – начнете заниматься самокопанием и конца этому не будет. А в коллективе вы сможете отлично поработать, наладить полезные связи, выделиться в глазах руководства. Если вам предложат новую работу, пока не соглашайтесь, изучите вопрос. Скорее всего, там не все так радужно, как рассказывают.

Рыбы

Рыб будет качать на волнах: то у вас полно энергии, то какой-то упадок сил. Прислушивайтесь к себе и действуйте в соответствии со своим самочувствием и эмоциональным состоянием. То же самое и с людьми. Хотите уединиться – найдите себе занятие на одного, чувствуете потребность в обществе – работайте в коллективе.