14 сентября — день «уха» по астрологии: вам нужно услышать важное после 18:00 — судьба изменится

Каждый из нас может стать чуточку счастливее, выстроив свою судьбу правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно следуйте подсказкам Вселенной для счастья и благоденствия.

14 сентября, в субботу, будут работать разные энергии. Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло изданию Teleprogramma.org, до 18:00 будет действовать слоган «Окончательная и полная победа». Но в то же время мы почувствуем неблагоприятные влияния.

И если вы планировали важные дела, то лучше отложить их до периода после 18:00. С этого времени вступает в силу символ дня «ухо», или «три следа».

Астролог советует сконцентрироваться на таких делах, которые связаны со слушанием и умением анализировать полученную информацию.

А потому благоприятно в субботу начинать новые деловые проекты, распространять информацию, рекламировать что-то, прослушивать и изучать нечто важное для вас, начинать обучение, давать советы и принимать их, посещать психологов и астрологов, покупать недвижимость, автомобили, вести дипломатические переговоры.

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