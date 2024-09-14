14 сентября — день «уха» по астрологии: вам нужно услышать важное после 18:00 — судьба изменится

14 сентября, в субботу, будут работать разные энергии . Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло изданию Teleprogramma.org , до 18:00 будет действовать слоган «Окончательная и полная победа». Но в то же время мы почувствуем неблагоприятные влияния.

И если вы планировали важные дела, то лучше отложить их до периода после 18:00. С этого времени вступает в силу символ дня «ухо», или «три следа».

Астролог советует сконцентрироваться на таких делах, которые связаны со слушанием и умением анализировать полученную информацию.

А потому благоприятно в субботу начинать новые деловые проекты, распространять информацию, рекламировать что-то, прослушивать и изучать нечто важное для вас, начинать обучение, давать советы и принимать их, посещать психологов и астрологов, покупать недвижимость, автомобили, вести дипломатические переговоры.