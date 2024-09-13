Энергии успеха и процветания будут царить 13 сентября во Вселенной: женщинам особенно повезло

13 сентября, согласно ведической астрологии, отличный день! Об этом изданию Teleprogramma.org сообщила ведический астролог Анна Дудчик .

С нами будут энергии успеха и процветания. Время отлично подходит для любых финансовых сделок и всего, что связано с деньгами и автомобилями.

Женщинам сегодня показано ухаживать за собой, баловать себя, рекомендованы любые процедуры красоты, спа, массаж, шопинг, вкусная еда. А мужчинам астролог советовала ухаживать за своей женщиной, баловать, устраивать свидания.

Также это прекрасный день для общения, встреч с друзьями, застолий и всякого рода веселья.

Точно не время уединяться и грустить.