Что полезно сделать 13 сентября для счастливой судьбы: до 19.05 действуйте решительно, потом задумайтесь о длительном проекте

13 сентября до 19:05 следует руководствоваться лозунгом дня «Быстрая победа, но не окончательная». Об этом Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Астролог посоветовала до данного времени начать короткий проект, вы сможете быстро увидеть результат от него. Но не стоит думать о длинном, поскольку тут вряд ли вам будет сопутствовать удача. Также рекомендованы решительные действия, соревнования, театральные представления.

Благоприятны любые действия, которые связанны с водой, очищением и сельским хозяйством.

В этот день вы можете эффективно вдохновлять людей, успешно выстраивать брак, получать консультацию у психолога.

С 19:05 начинает действовать другой слоган — «Окончательная и полная победа». Энергии смещаются, а потому астролог рекомендует следующую деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента (основы), коронация, посадка деревьев, авторитетные действия, подписание контрактов (длительных), начало продолжительного обучения, написание различной литературы.