Что полезно сделать 13 сентября для счастливой судьбы: до 19.05 действуйте решительно, потом задумайтесь о длительном проекте

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог Татьяна Забелло поведала, как лучше выстроить свои действия.

13 сентября до 19:05 следует руководствоваться лозунгом дня «Быстрая победа, но не окончательная». Об этом Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

Астролог посоветовала до данного времени начать короткий проект, вы сможете быстро увидеть результат от него. Но не стоит думать о длинном, поскольку тут вряд ли вам будет сопутствовать удача. Также рекомендованы решительные действия, соревнования, театральные представления.

Благоприятны любые действия, которые связанны с водой, очищением и сельским хозяйством.

В этот день вы можете эффективно вдохновлять людей, успешно выстраивать брак, получать консультацию у психолога.

С 19:05 начинает действовать другой слоган — «Окончательная и полная победа». Энергии смещаются, а потому астролог рекомендует следующую деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента (основы), коронация, посадка деревьев, авторитетные действия, подписание контрактов (длительных), начало продолжительного обучения, написание различной литературы.

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