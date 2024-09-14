Почему 14 сентября абсолютно каждый должен посетить храм: не игнорируйте, есть в этом истина

Изданию Teleprogramma.org ведический астролог Анна Дудчик рассказала, какой будет суббота, 14 сентября.

«В субботу мы можем пребывать в подавленном настроении, также на поверхность выйдут вопросы «отцов и детей», — поведала нашему журналисту эксперт.

Этот день предназначен для очищения во всех смыслах. Постарайтесь очистить тело, дом, мысли, постарайтесь избегать неприятного общения и фильтруйте поток информации, которая к вам будет поступать. Очень благоприятно будет посетить храм, чтобы освободить душу от всего плохого, что накопилось в ней.

Также в субботу хорошо проводить время на улице, ухаживать за растениями, делать лечебные, оздоровительные или профилактические процедуры.