Что случится с женщинами 12 сентября после 19:30? Даже самые скромные и спокойные превратятся в разъяренных тигриц

День 12 сентября не подходит для важных дел и начинаний, энергетика дня тяжела и давящая, предупредила читателей издания
«Так же, как и вчера, я предлагаю уединяться, проводить время на природе, очищать себя и свое пространство от всего старого и ненужного», — советовала собеседница нашего журналиста.
Символ сегодняшнего дня — «корень». Поэтому успех будут иметь только те дела, которые как-то связаны с корнями: общение с родственниками, уход за растениями, забота о зубах и волосах.
Вечером, после 19:30 (время московское), женщины могут быть вспыльчивыми и скандальными.
«Советую мужчинам быть к этому готовыми, а женщинам в это время лучше заняться уходом за собой и своей красотой, а не выяснением отношений», — заметила Анна Дудчик.
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