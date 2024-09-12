Что случится с женщинами 12 сентября после 19:30? Даже самые скромные и спокойные превратятся в разъяренных тигриц

День 12 сентября не подходит для важных дел и начинаний, энергетика дня тяжела и давящая, предупредила читателей издания Teleprogramma.org ведический астролог Анна Дудчик .

«Так же, как и вчера, я предлагаю уединяться, проводить время на природе, очищать себя и свое пространство от всего старого и ненужного», — советовала собеседница нашего журналиста.

Символ сегодняшнего дня — «корень». Поэтому успех будут иметь только те дела, которые как-то связаны с корнями: общение с родственниками, уход за растениями, забота о зубах и волосах.

Вечером, после 19:30 (время московское), женщины могут быть вспыльчивыми и скандальными.

«Советую мужчинам быть к этому готовыми, а женщинам в это время лучше заняться уходом за собой и своей красотой, а не выяснением отношений», — заметила Анна Дудчик.