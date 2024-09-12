Очень неудачный день в астрологии — 12 сентября: вы можете помочь себе только в одном случае, если погрузитесь в рутину

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала нашему корреспонденту о непростой энергии, которая воцарилась в этот четверг, 12 сентября, на земле.

Дело в том, что в права вступили лунные сутки «пустые руки», которые к тому же соединились с четвергом. А это, по словам собеседницы Teleprogramma.org , дает особенно неблагоприятные результаты.

Астролог советовала не начинать никаких важных дел. Непременно откажитесь от тех действий, которые связаны с получением (покупки, продажи, кредиты, подписание договоров, передача прав собственности, вхождение в должность, изменение статуса и прочее).

Люди сегодня могут ощущать гнев, быть излишне раздражительными, не исключено скопление пробок на дорогах, потеря времени и денег. Все будет словно утекать сквозь пальцы. Поберегите себя и свои нервы, займитесь чем-то простым, обычным, ежедневной рутиной.