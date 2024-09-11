Если 11 сентября на вас навалится депрессия, тяжелые мысли — это влияние извне: как избавиться от негатива

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно вчитайтесь в предсказание астролога, это раскроет путь к счастью.

11 сентября, по словам ведического астролога Анны Дудчик, энергии дня будут тяжелыми.

Людей могут посещать печальные и депрессивные мысли, ум станет мрачным. Особенно сложно будет в среду удержаться от колкостей, язвительных замечаний и не наговорить друг другу обидных вещей, не поругаться.

«Чтобы избежать неприятных последствий, я рекомендую по возможности уединяться, проводить время в одиночестве, лучше всего на природе. Хороши любые духовные практики и религиозные обряды», — посоветовала читателям Teleprogramma.org астролог.

Единственное, для чего подходит этот необычный день, — это лечебные процедуры и очищения любого вида, включая и физические, и психоэмоциональные практики.

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