Если 11 сентября на вас навалится депрессия, тяжелые мысли — это влияние извне: как избавиться от негатива
Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Обязательно вчитайтесь в предсказание астролога, это раскроет путь к счастью.
11 сентября, по словам ведического астролога Анны Дудчик, энергии дня будут тяжелыми.
Людей могут посещать печальные и депрессивные мысли, ум станет мрачным. Особенно сложно будет в среду удержаться от колкостей, язвительных замечаний и не наговорить друг другу обидных вещей, не поругаться.
«Чтобы избежать неприятных последствий, я рекомендую по возможности уединяться, проводить время в одиночестве, лучше всего на природе. Хороши любые духовные практики и религиозные обряды», — посоветовала читателям Teleprogramma.org астролог.
Единственное, для чего подходит этот необычный день, — это лечебные процедуры и очищения любого вида, включая и физические, и психоэмоциональные практики.