Купите одну простую вещь, и удача будет весь год: сила 11 сентября под покровительством царя богов

Ведический астролог
Астролог рекомендовала читателям
Благоприятно в данную среду вести административную деятельность, контролировать и мониторить различные ситуации, наказывать и каяться в поступках, вести коммуникации с авторитетами, углубляться в оккультную деятельность, помогать людям.
Неблагоприятно заключать браки, начинать лечение и оздоровление. Крайне не рекомендуется совершать поступки, руководствуясь страхом или эгоизмом.
Также известно, что в данный день существуют неблагоприятные сочетания из астрологии, день не самый лучший для начинаний.
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