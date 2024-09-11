Купите одну простую вещь, и удача будет весь год: сила 11 сентября под покровительством царя богов

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала нашему изданию, как пройдет 11 сентября. Покровительствовать этому дню будет Индра, или царь богов, а символом станет «амулет».

Астролог рекомендовала читателям Teleprogramma.org приобрести в этот день какой-то амулет на удачу, например, счастливые сережки или колечко.

Благоприятно в данную среду вести административную деятельность, контролировать и мониторить различные ситуации, наказывать и каяться в поступках, вести коммуникации с авторитетами, углубляться в оккультную деятельность, помогать людям.

Неблагоприятно заключать браки, начинать лечение и оздоровление. Крайне не рекомендуется совершать поступки, руководствуясь страхом или эгоизмом.

Также известно, что в данный день существуют неблагоприятные сочетания из астрологии, день не самый лучший для начинаний.