Долой старье: каким знакам зодиака необходимо очистить пространство 13 сентября

Тельцы
Звезды советуют уделить внимание домашним делам. Возможно, давно назрела необходимость обновить интерьер или освежить пространство. Уборка и мелкие ремонтные работы сегодня будут особенно эффективными.
Раки
Сегодня вы почувствуете прилив энергии, которая будет направлена на решение бытовых задач. Не упустите возможность начать ремонт или организовать генеральную уборку — результаты порадуют и вас, и ваших близких.
Козероги
Эта пятница благоприятствует началу долгожданных изменений в доме. Будь то ремонт, перестановка мебели или просто расхламление — ваша инициатива будет успешной. Не бойтесь заняться чем-то, что давно откладывали.
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