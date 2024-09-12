Настоящие везунчики: каким знакам зодиака улыбнется удача 12 сентября

Галина Янко рассказала, что 12 сентября звезды благоволят тем, кто не боится действовать и стремится к цели. Все, за что вы возьметесь, будет иметь позитивный исход.

Девы

Ваши сегодняшние старания на работе или в личной жизни будут щедро вознаграждены. Удача на вашей стороне, так что не бойтесь брать на себя новые задачи — результат вас приятно удивит.

Весы

Этот день подарит вам возможность реализовать свои задумки. Ваши усилия, вложенные в дела, принесут ощутимые плоды. Особенно удачно будет не столько начинать новые проекты, сколько доводить до конца уже начатые.

Скорпионы

Все, что вы начнете сегодня, будет складываться в вашу пользу. Если у вас есть важный проект или личное начинание, четверг — идеальное время, чтобы сделать первые шаги. Ваша целеустремленность приведет к успеху.