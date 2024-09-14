Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября для всех знаков зодиака

В начале недели ситуация будет не очень устойчивая, многие решения могут быть продиктованы эмоциями. Конечно же, этого лучше избегать.

К середине недели все понемногу устаканится, появится возможность примирить разум с сердцем – нам стоит воспользоваться этим шансом. Такое ведь нечасто случается.

Что еще ждет каждый из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org . Гороскоп от Евгении Ан .

Дева

К вам придет важная информация, могут поступать интересные предложения. Не решайте сразу, дайте себе время хорошо все взвесить и обдумать.

Любовь

Если вы хотели прекратить отношения или оставить прошлое в прошлом – это верное решение. В стабильных парах гармония и покой, главное, не придирайтесь к любимым по мелочам.

Финансы

Вам нетрудно ограничивать себя в тратах – и это хорошо. Эмоции в денежных вопросах – плохой советчик, в этой сфере доверяйте голосу разума.

Здоровье

Отдыхом нельзя пренебрегать, иначе организм вам напомнит об этом в самый неподходящий момент. Набирайтесь сил, они скоро вам понадобятся.

Овен

Один в поле не воин. На этой неделе вы особенно хорошо это прочувствуете. Самостоятельно справиться со всеми делами, которые на вас навалятся, будет довольно проблематично. Не стесняйтесь просить помощи и действовать в команде. И обязательно помогайте и поддерживайте друзей и близких. Им сейчас это тоже нужно.

Телец

Неделя дел, до которых не доходили руки. Ее начало больше всего подходит для обучения и повышения квалификации, потом хорошо бы ударно потрудиться и проявить себя на работе, а выходные посвятить домашним хлопотам, которые вы уже лет сто откладываете. И не рискуйте понапрасну, сейчас лучше быть осторожнее.

Близнецы

Неделя будет такой насыщенной, что дух захватывает. Главное – каждый день сосредотачиваться на конкретной цели, не отвлекаясь на ерунду. И ваша продуктивность возрастет в разы, вы сами удивитесь, сколько всего успеете. Ну и как обычно – общаться будете много, вы это умеете, не упустите своего.

Рак

Как говорится, скромность украшает, когда нет других украшений. А у вас они, безусловно есть. Не скрывайте свои таланты, лидерские качества и умение работать. Немного саморекламы вам не повредит. Главное, отличить ее от самолюбования и не задвигать на задний план единомышленников – вы друг другу еще пригодитесь.

Лев

Львам предстоит преодолевать лень и нежелание что-либо делать. Если сумеете, вас ждет успех. И помните, что обращаться за помощью не стыдно, это очень полезный навык. А вот от сплетен, склок и интриг держитесь подальше – оглянуться не успеете, как окажетесь в эпицентре скандала. Вам это не нужно.

Весы

Этот период больше подходит для записывания идей, обдумывания и планирования. К активным действиям приступите, когда у вас уже будет четкий план. В общении с людьми обращайте внимание на суть сказанного, а не на форму – вас никто не хочет обидеть, а вот альтернативные точки зрения вам пригодятся.

Скорпион

Скорпионам нужно обратить внимание на «гигиену мыслей». Вы порой любите погрузиться в пучину негативных мыслей и воспоминаний и с упоением в них копаться. Что не приносит никакой пользы и действует разрушительно. Так что настройтесь на позитив, замечайте хорошее и радуйтесь мелочам.

Стрелец

У Стрельцов наступила неделя работы над собой. Вам нужно разобраться в себе, дать себе объективную оценку, понять причины ваших душевных метаний и исправить ситуацию. В работе действуйте сами, не прибегая к чужой помощи и не делегируя то, что вы можете сделать и самостоятельно.

Козерог

Вообще-то держать все в себе не очень хорошая идея, но на этой неделе лучше держать эмоции при себе, не выплескивая их на окружающих. Избегайте конфликтов и никому не грубите, даже если они это заслужили. Поберегите свою безупречную репутацию.

Водолей

У Водолеев на этой неделе целый спектр разных «не». Не скандальте, не берите на себя слишком много, не хвастайтесь, не стойте нереалистичных планов, не обещайте того, что не сможете выполнить. Это только звучит страшно, на самом деле у вас это легко получится. Будьте легки и приятны в общении – и удача вам улыбнется.

Рыбы

Рыб ждет неделя созерцания, медитаций, работы над позитивным мышлением. Если вы последуете этим советам, у вас обострится интуиция, и вы сможете легко замечать знаки Вселенной, которая стремится вам помочь. Больше отдыхайте и меньше носитесь как белка в колесе.