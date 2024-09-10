Этот день разделится на две половины — сила 10 сентября: символ первой — «опора», символ второй — «амулет»

10 сентября может стать очень удачным днем, если вы выстроите его согласно ведической астрологии. Пользуйтесь подаренными нам энергиями правильно, и вы не только проведете удачный вторник, но и раскроете путь к своему прекрасному будущему.

Согласно прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло , во вторник до 17 часов 30 минут будет действовать символ «опора» (друг).

Благоприятные виды деятельности для данного периода времени: вступление в брак, ЭКО, заключение договоров, начало дружеских и любовных отношений, финансовые дела, командный труд и творчество, проведение исследований, изучение оккультных наук, медитирование, начало путешествий, иммиграция, общение с астрологом или психологом.

С 17 часов 30 минут покровителем дня становится Индра (царь богов), а символ — «амулет».

С этого часа хорошо заниматься административной деятельностью, оккультизмом, контролем и мониторингом ситуаций, наказывать и каяться, общаться с авторитетными личностями, оказывать помощь. Астролог рекомендовала читателям Teleprogramma.org приобрести в это день какой-то амулет на удачу.

Неблагоприятно в это время вступать в брак, начинать лечение, действовать из эгоцентристских соображений либо страха.