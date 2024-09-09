Кому улыбнется удача 9 сентября: кто выполнит одно простое действие — волшебный понедельник

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала читателям сайта Teleprogramma.org , каким будет этот понедельник, 9 сентября.

По словам эксперта, это успешный и достаточно легкий день, когда все, за что не возьмешься, получается. И это тот самый понедельник, с которого хорошо что-то начинать. Давно откладывали на завтра? Пришло время осуществлять намеченное, Вселенная вам поможет!

Особенно благоприятны сегодня различного рода дела, связанные с обучением и получением знаний, а также те, что ориентированы на финансовую составляющую.

Удача будет сопутствовать тому, кто уделит внимание, окажет посильную помощь своим родителям или людям, старшим по возрасту и положению.