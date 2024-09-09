Именно 9 сентября с 15:30 вы сможете наладить: личную жизнь, финансовую сторону, духовную линию

Ведический астролог
В связи с этим ни в коем случае не стоит начинать никаких важных дел. Лучше всего в этот понедельник заняться повседневными несложными действиями.
А вот с 15 часов 30 минут во власть вступает покровитель дня Митра (друг). Символом этого дня становится «посох», или «опора».
Поэтому с данного периода астролог рекомендует налаживать любовные отношения, вступать в брак, идти в клинику на искусственное оплодотворение, улаживать финансовую деятельность, посещать психологов и астрологов, заниматься изучением оккультных знаний, медитировать, работать в команде, исследовать.
Лучшее время для начинаний в этот день: с 15 часов 30 минут до 19 часов 25 минут.
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