Ни за что не делайте это 7 сентября — день обманутых надежд: энергии обволокут вас путанными нитями и уведут в никуда

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Лучше отдохните в этот выходной день.

7 сентября не подходит для важных дел и начинаний, об этом изданию Teleprogramma.org поведала ведический астролог Анна Дудчик.

В субботу лучше отдыхать и восстанавливать силы, что, в принципе, обычно и хочется делать в первый выходной день недели.

Энергии дня хаотичные, запутанные, но при этом к тому же замедленные, а посему какие-то результаты нам получить будет крайне сложно, лучше переждать данное время.

Этот день подходит только для уборки и очищения, религиозных обрядов, духовных практик, заботы о своем здоровье и пассивного отдыха. Наслаждайтесь умиротворением, покоем, а накопленные силы вам пригодятся для серьезных дел на следующей неделе!

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