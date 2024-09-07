Ни за что не делайте это 7 сентября — день обманутых надежд: энергии обволокут вас путанными нитями и уведут в никуда

7 сентября не подходит для важных дел и начинаний, об этом изданию Teleprogramma.org поведала ведический астролог Анна Дудчик .

В субботу лучше отдыхать и восстанавливать силы, что, в принципе, обычно и хочется делать в первый выходной день недели.

Энергии дня хаотичные, запутанные, но при этом к тому же замедленные, а посему какие-то результаты нам получить будет крайне сложно, лучше переждать данное время.

Этот день подходит только для уборки и очищения, религиозных обрядов, духовных практик, заботы о своем здоровье и пассивного отдыха. Наслаждайтесь умиротворением, покоем, а накопленные силы вам пригодятся для серьезных дел на следующей неделе!