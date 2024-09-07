Почему 7 сентября перед вами откроются многие двери: день удачи, когда препятствия исчезают

Субботу 7 сентября каждый из нас может прожить с пользой, если будет знать о его особенностях с точки зрения ведической астрологии.

Именно 7 сентября родился Ганеши (божество с головой слона). Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло , Ганеши снимает препятствия на пути и покровительствует большинству профессий. А если вы окажете почтение данному божеству в день его рождения, то будете ощущать успех весь год.

Также астролог поведала сайту Teleprogramma.org , что символом этого дня является «росток» или «ветер».

Рекомендуются в субботу различные бизнес-активности (например, расширение предприятия, организации), распространение информации, приобретение авто, начало обучения, искусство, а также зачатие наследников. Смело ухаживайте за растениями и занимайтесь помпезной деятельностью, создавайте шоу. Но ни в коем случае не берите кредит.