Почему 7 сентября перед вами откроются многие двери: день удачи, когда препятствия исчезают

Субботу 7 сентября каждый из нас может прожить с пользой, если будет знать о его особенностях с точки зрения ведической астрологии.
Именно 7 сентября родился Ганеши (божество с головой слона). Как рассказала ведический астролог
Также астролог поведала сайту
Рекомендуются в субботу различные бизнес-активности (например, расширение предприятия, организации), распространение информации, приобретение авто, начало обучения, искусство, а также зачатие наследников. Смело ухаживайте за растениями и занимайтесь помпезной деятельностью, создавайте шоу. Но ни в коем случае не берите кредит.
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