Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе важно следить за словами. Рассказывать свои тайны и хвастаться успехами – неудачная идея. Зато хорошая идея – уточнять, правильно ли вас поняли, потому что каждый будет слышать что хочет.

Полезно общаться и заводить новые знакомства, учиться и получать новые знания, а принятие важных решений пока лучше перенести.

Teleprogramma.org расскажет, о чем еще следует задуматься каждому знаку Зодиака. Гороскоп от Евгении Ан .

Дева

Неделя максимально активной деятельности. Не то чтобы «выполнить пятилетку за три года», но нужно показать себя во всей красе.

Любовь

Не забывайте уделять время семье и любимым людям, это хороший период для переведения отношений на новый уровень.

Финансы

На этой неделе советов можете не слушать – вам виднее, как распоряжаться деньгами. В долг не давайте, если хотите помочь, вручите безвозмездно ту сумму, с которой вы готовы расстаться.

Здоровье

На фоне бурной деятельности вы можете почувствовать недомогание. Не перетрудитесь. И воздержитесь от алкоголя, он вам точно не товарищ.

Овен

У Овнов на повестке недели генеральная уборка. Если вы подумывали о ремонте, сначала попробуйте просто навести порядок и выбросить все лишнее. Возможно, окажется, что ремонт не так уж и необходим. Да, и во всем проявляете творческий подход. И неделя получится отличная.

Телец

Хорошая неделя для начала масштабных проектов – они принесут вам успех. Главное, не утонуть в потоке дел, которые на вас в связи с этим навалятся. Так что расставляйте приоритеты и беритесь за задачи в порядке очереди. А в выходные обязательно хорошенько отдохните.

Близнецы

Не спешите браться за серьезные дела и важные решения. Неделя больше подходит для рутинных задач, завершения прошлых дел, подбирания хвостов и работы над ошибками. Также вам предстоит большое количество общения, и вот тут вы сможете проявить себя и добиться нужных результатов.

Рак

Ракам следует проявить бдительность и не доверять каждому встречному и поперечному. Так что знакомиться знакомьтесь, время этому благоприятствует, а вот делиться своими секретами погодите. А еще неделя очень хороша для обучения и любой интеллектуальной деятельности.

Лев

Больше всего этот период удачен для Львов, увлекающихся эзотерикой – вы не пропустите знаки Вселенной, которая будет давать вам нужные подсказки. Совет для всех Львов: если обнаружатся ошибки, которые вы совершили прежде, исправьте их, не тратьте время на поиск правых и виноватых.

Весы

Очень многое на этой неделе зависит от вашего умения общаться и заводить нужные связи. Найдется немало людей, которые будут вам полезны в будущем. На работе постарайтесь проявить себя как образцовые работники – добавите себе плюсов в глазах руководства. А вот от вредной пищи и алкоголя бегите как от огня – от них у вас будут одни неприятности.

Скорпион

Наконец-то найдется работа для вашего могучего интеллекта. Собирайте всю информацию, которая к вам поступает, отделяйте зерна от плевел, слухи от достоверных данных. Эти знания вам сильно пригодятся. Кроме того, сейчас хорошо заниматься повышением квалификации и любой другой учебой.

Стрелец

Стрельцам нужно на этой неделе вести себя тише воды ниже травы. Неделя обещает быть крайне аварийной и травмоопасной, поэтому воздержитесь от экстремальных видов спорта, будьте максимально внимательны на дорогах и вообще соблюдайте технику безопасности во всем.

Козерог

Дел у Козерогов будет просто море – и мелких, и крупных. И во всех нужно проявить собранность и аккуратность. Будьте внимательны к деталям, чтобы не упустить ничего важного. Выходные посвятите себе и своему восстановлению после многотрудной недели. Вы заслужили отдых.

Водолей

Водолеям сделают очень заманчивое предложение, но не стоит сразу соглашаться и бежать с места в карьер. Изучите его на предмет двойного дна, мелкого шрифта и прочих скрытых смыслов, – не дайте себя использовать в чужой игре. Работайте в команде, анализируйте информацию. И все у вас получится.

Рыбы

Для Рыб на этой неделе справедлива поговорка «как потопаешь – так и полопаешь». Все ваши результаты и достижения напрямую будут зависеть от потраченных усилий. Очень хорошо действовать вместе с единомышленниками – это позволит вам добиться всего, что вы задумали.