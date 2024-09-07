Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе важно следить за словами. Рассказывать свои тайны и хвастаться успехами – неудачная идея. Зато хорошая идея – уточнять, правильно ли вас поняли, потому что каждый будет слышать что хочет.
Полезно общаться и заводить новые знакомства, учиться и получать новые знания, а принятие важных решений пока лучше перенести.
Дева
Неделя максимально активной деятельности. Не то чтобы «выполнить пятилетку за три года», но нужно показать себя во всей красе.
Любовь
Не забывайте уделять время семье и любимым людям, это хороший период для переведения отношений на новый уровень.
Финансы
На этой неделе советов можете не слушать – вам виднее, как распоряжаться деньгами. В долг не давайте, если хотите помочь, вручите безвозмездно ту сумму, с которой вы готовы расстаться.
Здоровье
На фоне бурной деятельности вы можете почувствовать недомогание. Не перетрудитесь. И воздержитесь от алкоголя, он вам точно не товарищ.
Овен
У Овнов на повестке недели генеральная уборка. Если вы подумывали о ремонте, сначала попробуйте просто навести порядок и выбросить все лишнее. Возможно, окажется, что ремонт не так уж и необходим. Да, и во всем проявляете творческий подход. И неделя получится отличная.
Телец
Хорошая неделя для начала масштабных проектов – они принесут вам успех. Главное, не утонуть в потоке дел, которые на вас в связи с этим навалятся. Так что расставляйте приоритеты и беритесь за задачи в порядке очереди. А в выходные обязательно хорошенько отдохните.
Близнецы
Не спешите браться за серьезные дела и важные решения. Неделя больше подходит для рутинных задач, завершения прошлых дел, подбирания хвостов и работы над ошибками. Также вам предстоит большое количество общения, и вот тут вы сможете проявить себя и добиться нужных результатов.
Рак
Ракам следует проявить бдительность и не доверять каждому встречному и поперечному. Так что знакомиться знакомьтесь, время этому благоприятствует, а вот делиться своими секретами погодите. А еще неделя очень хороша для обучения и любой интеллектуальной деятельности.
Лев
Больше всего этот период удачен для Львов, увлекающихся эзотерикой – вы не пропустите знаки Вселенной, которая будет давать вам нужные подсказки. Совет для всех Львов: если обнаружатся ошибки, которые вы совершили прежде, исправьте их, не тратьте время на поиск правых и виноватых.
Весы
Очень многое на этой неделе зависит от вашего умения общаться и заводить нужные связи. Найдется немало людей, которые будут вам полезны в будущем. На работе постарайтесь проявить себя как образцовые работники – добавите себе плюсов в глазах руководства. А вот от вредной пищи и алкоголя бегите как от огня – от них у вас будут одни неприятности.
Скорпион
Наконец-то найдется работа для вашего могучего интеллекта. Собирайте всю информацию, которая к вам поступает, отделяйте зерна от плевел, слухи от достоверных данных. Эти знания вам сильно пригодятся. Кроме того, сейчас хорошо заниматься повышением квалификации и любой другой учебой.
Стрелец
Стрельцам нужно на этой неделе вести себя тише воды ниже травы. Неделя обещает быть крайне аварийной и травмоопасной, поэтому воздержитесь от экстремальных видов спорта, будьте максимально внимательны на дорогах и вообще соблюдайте технику безопасности во всем.
Козерог
Дел у Козерогов будет просто море – и мелких, и крупных. И во всех нужно проявить собранность и аккуратность. Будьте внимательны к деталям, чтобы не упустить ничего важного. Выходные посвятите себе и своему восстановлению после многотрудной недели. Вы заслужили отдых.
Водолей
Водолеям сделают очень заманчивое предложение, но не стоит сразу соглашаться и бежать с места в карьер. Изучите его на предмет двойного дна, мелкого шрифта и прочих скрытых смыслов, – не дайте себя использовать в чужой игре. Работайте в команде, анализируйте информацию. И все у вас получится.
Рыбы
Для Рыб на этой неделе справедлива поговорка «как потопаешь – так и полопаешь». Все ваши результаты и достижения напрямую будут зависеть от потраченных усилий. Очень хорошо действовать вместе с единомышленниками – это позволит вам добиться всего, что вы задумали.