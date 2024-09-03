Как спастись от жуткой энергии 3 сентября: вас будет выворачивать, раздражать станет каждый

Как бы ни шутили на счет 3 сентября благодаря песне Михаила Шуфутинского, в этот раз многим будет не до юмора.

По словам ведического астролога Анны Дудчик , страсти в этот вторник будут просто кипеть.

«Сегодня мы можем быть раздражительными и вспыльчивыми, женщины даже могут устраивать скандалы. Чтобы избежать проблем, я рекомендую эту буйную энергию направлять в мирное русло: заняться спортом, запланировать себе что-то трудоемкое на работе и дома, навести красоту и порядок везде, где это возможно. А мужчинам, конечно, лучше заранее задобрить женщин, возможно так удастся избежать скандалов», - посоветовала астролог читателям издания Teleprogramma.org .

Это самый лучший день, чтобы строить планы, писать списки и продумывать шаги к осуществлению задуманного.