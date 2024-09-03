Почему 3 сентября бесполезны многие действия: названо запретное, зло творящее – прислушайтесь

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала читателям сайта Teleprogramma.org про 3 сентября, который будет не самым простым днем этой осени.

Во вторник начинаются первые лунные сутки. По словам Татьяны Забелло, обычно такой день подходит для построения планов, однако не в этот раз.

Именно 3 сентября действует божество Бхага, которое отличается плохим зрением, поэтому строить планы бесполезно, все они будут недальновидными и закончатся разочарованием, пониманием того, что были ошибочными.

Символ сегодняшнего дня – «кровать», поэтому стоит забыть про выработку стратегий, а лучше провести время в спа, насладиться последними теплыми деньками на прогулке с друзьями. Все начатое 3 сентября будет двигаться невероятно медленно, с препятствиями.