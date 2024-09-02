Как ваша жизнь может измениться со 2 сентября: важный момент — вода, выбросить ненужное

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org , 2 сентября – это день новолуния. А потому у нас может быть мало сил, нестабильное эмоциональное состояние, раздражительность и нервозность.

«Сегодня я рекомендую завершать дела и прощаться со всем старым, ненужным», — посоветовала астролог.

Также отлично пройдет любое очищение в разных видах: это уборка, водные процедуры, а также эмоциональные и духовные практики. Чтобы лучше себя чувствовать, Анна Дудчик рекомендовала уединяться, пить побольше чистой воды и проводить время на свежем воздухе.

Кроме того, сегодня как никогда нас успокаивают вода и общение с животными.