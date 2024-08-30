Почему 30 августа — «денежный день»? Фантастическая сила, энергия и удача

30 августа — это прекрасный день для любых финансовых операций и всего, что связано с деньгами, недвижимостью и автомобилями. Да и во всем остальном день легкий и успешный. Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик

Вечер хорошо провести за общением, в веселой компании, с угощением, музыкой и танцами. Точно — не время для уединения и грусти.

«Напоминаю, для женщин пятница — день Венеры, и сегодня просто необходимо баловать и радовать себя, это очень хорошо влияет на всю нашу жизнь и благополучие в доме», — посоветовала астролог читательницам Teleprogramma.org.

Согласитесь, это прекрасно, когда даже звезды советуют отдыхать и наслаждаться жизнью!