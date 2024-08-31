Чем страшен вечер субботы 31 августа: очень большой риск поругаться с близкими, друзьями, коллегами

Что ждет нас 31 августа сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

По словам эксперта, этот день лучше всего провести тихо, спокойно, в рутинных делах. Домашние дела, уход за растениями, – вот самое лучшее, что мы можем сделать в этот выходной день.

Также день подходит для отдыха, восстановления сил, лечения и укрепления здоровья, религиозных обрядов.

«Вечером к нам и вовсе придут жесткие энергии, что может привести к серьезным скандалам, которые будут иметь последствия. Поэтому вечер рекомендуется провести тихо и спокойно, лучше в уединении. Если уединиться не получится, то лучше проводить время на улице, а не в закрытом помещении, так мы уменьшаем риск поругаться с окружающими», - посоветовала астролог.