29 августа ангел удачи обнимет всех: невероятно везучий день для многих свершений, все плохое отойдет в сторону

Ведический астролог Анна Дудчик поведала читателям издания Teleprogramma.org , что 29 августа – это отличный легкий день, когда людям сопутствует удача.

Первая половина дня подходит для поездок и путешествий, обучения и переговоров. Это особенный день для очищения, рекомендуется отказаться от тяжелой пищи, токсичного общения, старых вещей и мыслей, которые нам больше не нужны.

После 14 часов наступает самое лучшее время, которое может принести нам удачу. На это время хорошо планировать финансовые операции, сделки с землей и недвижимостью и вообще что угодно.

Чтобы удача от нас не отвернулась, сегодня особенно важно помнить про уважение к окружающим, если проявлять неуважение, особенно к вышестоящим (родителям, начальникам, представителям государства), то это может ударить по нашим финансам.

А чтобы привлечь еще больше удачи в свою жизнь, сегодня рекомендуется заниматься благотворительностью, оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается.