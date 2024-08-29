Какие пять действий нужно совершить 29 августа: судьба перевернется, услышите музыку ангелов

29 августа до 14 часов 10 минут будет работать символ «слеза», согласно ведической астрологии. Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

А потому до сего часа рекомендуется совершить следующее из пяти действий: участвовать в соревнованиях, начать конфликт, выполнить что-то жесткое (снос, разрушение, рубка), отказаться от старья, ненужного, вредного, уединиться и подумать о жизни или помедитировать.

С 14 часов 10 минут на пьедестал дня выходит новый символ – «птица Феникс». Слоган дня: «Повторение – мать учения».

Благоприятны любые повторные действия (те, что не получились в прошлый раз или регулярные), реставрация, путешествия, паломничество, сельскохозработы, занятие творчеством, оккультизм, начало архитектурных работ, духовные практики, мольба, общение с детьми и братьями нашими меньшими, преподавательская деятельность, процедуры для омоложения, лечение, семейные дела.