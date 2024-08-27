27 августа — опасный день: что категорически запрещено делать во вторник (не начинайте важного, забудьте про высокие скорости и прочее)

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org , 27 августа не подходит для важных дел и начинаний. Поэтому все дела, которые можно отложить, лучше оставить на потом. Поверьте, вы не пожалеете, ибо любые старты в этот вторник просто бесполезны.

«Сегодня мы можем быть очень эмоциональными и вспыльчивыми, ругаться и срываться на окружающих. Чтобы не испортить отношения с людьми, я советую сегодня по возможности уединяться и спокойно заниматься рутинными трудом, а также направить бурную энергию в мирное русло: на спорт, прогулки, уборку, что-то сложное и трудоемкое, например доработку ремонта», — объяснила ведический астролог.

День может быть травмоопасным, поэтому Анна Дудчик также посоветовала воздержаться от экстрима и высоких скоростей.