27 августа — опасный день: что категорически запрещено делать во вторник (не начинайте важного, забудьте про высокие скорости и прочее)

Как рассказала ведический астролог
«Сегодня мы можем быть очень эмоциональными и вспыльчивыми, ругаться и срываться на окружающих. Чтобы не испортить отношения с людьми, я советую сегодня по возможности уединяться и спокойно заниматься рутинными трудом, а также направить бурную энергию в мирное русло: на спорт, прогулки, уборку, что-то сложное и трудоемкое, например доработку ремонта», — объяснила ведический астролог.
День может быть травмоопасным, поэтому Анна Дудчик также посоветовала воздержаться от экстрима и высоких скоростей.
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