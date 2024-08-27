Что будет, если 27 августа вы не избавитесь от ненужного: наступили лунные сутки «пустые руки»

Наверное, многие из нас слышали, что не стоит держать в доме старые и ненужные вещи, поскольку они не дают двигаться свободно энергии и мешают продвижению к лучшей, более счастливой судьбе.

Если вы никак не решались на то, чтобы расстаться с барахлом, то сделайте это 27 августа! Это идеальный день!

Как рассказала сайту Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , во вторник действуют неблагоприятные лунные сутки «пустые руки».

А потому ведический астролог настоятельно не рекомендует в этот день начинать важные дела, особенно те, которые связаны с поручением.

Вместе с тем, у этого дня есть и благоприятный фактор — этот вторник идеально подходит для избавления от того, чем вы давно уже не пользуетесь, а также для уборки. И воспринимайте этот совет не только в прямом, но и в аллегорическом смысле тоже.