Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака

Все, что мы недоделали, сейчас к нам вернется и заставит обратить на себя внимание. Да и в целом обстановочка будет не из мирных, станет сложно друг друга понимать, поскольку в потоке эмоций отличить важное от неважного не так-то просто.

Так что хорошо бы взять эмоции под контроль, не пускать негативные мысли в свою голову, медитировать и сохранять спокойствие. И радость сама нас найдет.

С каких еще событий начнется осень, подскажет Teleprogramma.org . Гороскоп от Евгении Ан .

Дева

С одной стороны, вы лучше всех знаете, что и как делать. С другой – с мнением окружающих тоже надо считаться, иначе на вас могут спустить всех собак.

Любовь

Хорошая неделя для знакомств – свободные представители знака могут встретить кого-то особенного. Семейным же нужно окружить своих близких вниманием и заботой.

Финансы

У вас просто дар находить хорошие товары по немыслимым скидкам. А если такой дар есть, им нужно пользоваться. Главное, не перестарайтесь.

Здоровье

Шикарное время для отказа от вредных привычек и формирования полезных. Организм скажет вам спасибо.

Овен

Если что-то идет не так – это не трагедия, а повод проявить творческий подход, принимать нестандартные решения и импровизировать. Будьте внимательны к заманчивым предложениям, может оказаться, что у них двойное дно, а важные дела лучше перенесите на менее непредсказуемый период.

Телец

Тельцов распирает энергия, и от этого их одолеет приступ трудоголизма. Вы, конечно, можете вообще все, но это не повод брать на себя чужие дела, жить на работе и забыть об отдыхе. Это все можно делать только в самом крайнем случае, если вам нужно произвести впечатление на важных людей. Но в остальном – берегите себя и давайте себе передышки.

Близнецы

Близнецы на этой неделе сами с усами. Ну ни на кого нельзя положиться, все лучше делать самим, если вы хотите, чтобы все сложилось так, как надо вам. Зато вы легко можете стать лидерами мнений и повести за собой людей. Это накладывает и определенную ответственность: нужно хорошенько следить за тем, что и кому вы говорите.

Рак

Первая половина недели – время монотонного труда. Ярких событий и захватывающий приключений не ожидается, зато вы сможете расправиться со всеми рутинными делами. А вот во второй половине недели вы можете встречаться с друзьями, проводить время с семьей и вообще почаще находиться в приятной компании.

Лев

Ну все, пора закатывать рукава. Чем активнее вы будете работать на этой неделе, тем значительнее будет результат. А вы любите значительные результаты. Хорошо, что у вас море энергии и ее хватит даже на реализацию самых сложных проектов. Но будьте осторожны – время травмоопасное.

Весы

Если вам предлагают помощь – принимайте ее. Необязательно все и всегда тащить только на себе. Вам нужно взять время для разгона, надо накопить энергию, чтобы ближе к концу недели пустить ее на выполнение своих планов. К слову, у вас это получится без больших усилий, даже если планы наполеоновские.

Скорпион

Техника безопасности для Скорпионов на этой неделе такая: никакого экстрима, зато все правила нужно строго соблюдать и от буквы закона не отступать. Чтобы не завыть от тоски, вам полагается путешествие или приятная поездка, а еще сейчас очень хорошо заниматься саморазвитием и «прокачивать» интеллект.

Стрелец

На голову Стрельцов выльется такое количество информации, что разложить все сразу по полочкам вряд ли удастся. Поэтому не спешите при принятии важных решений, скоропалительные решения сейчас ни к чему хорошему не приведут. Дайте новым знаниям уложиться в голове, и вот тогда действуйте.

Козерог

Козерогов подхватит бурное течение – дел окажется столько, что дух захватывает. Но к этому нужно быть готовыми – если вы не будете достаточно отдыхать, у вас просто не будет сил, чтобы справиться с этим потоком. Так что для достижения успеха вам нужно грамотное планирование и время на полноценный отдых.

Водолей

Бессмысленный риск приведет к большим трудностям на работе. А на этой неделе любой риск – бессмысленный. Чтобы неделя прошла хорошо, нужно помнить, что вы – «часть корабля, часть команды». В компании единомышленников вам удастся добиться того, чего вы бы не смогли сделать в одиночку.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит руководствоваться принципом «тише едешь – дальше будешь». Никуда не торопитесь, действуйте обдуманно, занимайтесь повседневными делами, на принятие решений берите дополнительное время. Нет, вы не в спячку впали, вы находитесь в энергосберегающем режиме. Время от времени это практиковать полезно.