Для каких знаков зодиака даже маленькая ошибка может стать фатальной 28 августа

Галина Янко назвала 28 августа непростым днем.

Овны

Сегодня есть риск забыть что-то важное или потерять мелкие, но значимые вещи. Проверьте, взяли ли вы с собой все необходимое перед выходом из дома. Потом может оказаться поздно.

Близнецы

Ваша повышенная активность на работе может привести к тому, что вы забудете о каких-то деталях или ошибетесь в расчетах. Проявите бдительность и внимательность при оформлении документов и деловой переписке.

Скорпионы

Будьте осторожны с личной информацией и документами, которые могут случайно оказаться в чужих руках. Сегодня лучше дважды перепроверить свои шаги, чтобы избежать недоразумений и оказаться в очень неловкой ситуации.