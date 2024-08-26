С 13 часов 25 минут 26 августа действует мощная сила: кого озолотит денежный дождь

Ведический астролог Татьяна Забелло подсказала сайту Teleprogramma.org , каким будет 26 августа.

До 13 часов 25 минут в понедельник будет властвовать Агни, бог огня. А потому до сего часа благоприятно начинать диету, выравнивать режим своего питания, очищать организм, производить огненные ритуалы очищения. Также приветствуются действия, которые говорят о начале войны вроде судебных процессов и разводов. Хорошо пройдут операции. Смело начинайте обучение.

Не подходят для этого времени свадьбы, командная работа, не стоит начинать какие-либо длительные проекты.

С 13 часов 25 минут символ дня – «карета» или «телега, наполненная урожаем».

Астролог рекомендовала начинать любую деятельность, которая дает рост. Это может быть сельское хозяйство, торговля и прочие финансовые дела, строительство, какой-либо творческий проект, женитьба или замужество, переезд на новое место жительство, большие путешествия, крупные и дорогостоящие приобретения. Приветствуются все длительные проекты.