Будьте осторожны: какие знаки зодиака могут оказаться обманутыми 26 августа

Галина Янко назвала 26 августа опасным днем.

Раки

Будьте особенно бдительны сегодня. Кто-то из вашего окружения может попытаться воспользоваться вашим доверием или склонить вас к сомнительным сделкам. Прислушивайтесь к интуиции и не поддавайтесь на уловки.

Скорпионы

Этот день требует осторожности в финансовых вопросах. Мошенники могут попытаться сыграть на ваших слабостях. Перед тем как подписывать документы или соглашения, тщательно проверяйте все детали.

Козероги

Остерегайтесь манипуляторов в личных и деловых отношениях. Не позволяйте никому давить на вас или вынуждать принимать решения, которые не соответствуют вашим интересам. Ваша стойкость и здравый смысл помогут избежать неприятностей.