Почему 24 августа каждый из нас может переродить свою судьбу: действует с 15 часов 34 минут

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала об особенностях субботы, 24 августа. Эксперт поведала сайту Teleprogramma.org , что слоганом первого выходного дня до 15 часов 34 минут является «быстрое исцеление».

Поэтому до данного часа астролог рекомендовала выполнять следующие действия: начинать путешествия, покупать автомобили и прочие транспортные средства, а также любые технические новинки, начинать лечение, обучение, переходить на здоровый образ жизни, что-либо ремонтировать, заниматься омолаживающими процедурами, делать покупки и продавать, что-то сеять и ремонтировать.

С 15 часов 34 минут начнет действовать иной слоган — «перерождение» или «смерть». Обязательно стоит воспользоваться этим моментом.

Астролог посоветовала совершить следующее из предложенного: создать союз для рождения ребенка, произвести воинственные действия (разрушение, снос дома, применение силы, работа с ядами и химическими веществами), заняться садоводством и творческой деятельностью, подрезать деревья, завершить дела, соблюсти пост, провести очистительные процедуры.

Неблагоприятная деятельность: начало путешествия, начало проекта (время больше подходит для завершения).