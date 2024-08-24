Почему 24 августа каждый из нас может переродить свою судьбу: действует с 15 часов 34 минут

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Эту субботу точно не стоит упускать из вида.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала об особенностях субботы, 24 августа. Эксперт поведала сайту Teleprogramma.org, что слоганом первого выходного дня до 15 часов 34 минут является «быстрое исцеление».

Поэтому до данного часа астролог рекомендовала выполнять следующие действия: начинать путешествия, покупать автомобили и прочие транспортные средства, а также любые технические новинки, начинать лечение, обучение, переходить на здоровый образ жизни, что-либо ремонтировать, заниматься омолаживающими процедурами, делать покупки и продавать, что-то сеять и ремонтировать.

С 15 часов 34 минут начнет действовать иной слоган — «перерождение» или «смерть». Обязательно стоит воспользоваться этим моментом.

Астролог посоветовала совершить следующее из предложенного: создать союз для рождения ребенка, произвести воинственные действия (разрушение, снос дома, применение силы, работа с ядами и химическими веществами), заняться садоводством и творческой деятельностью, подрезать деревья, завершить дела, соблюсти пост, провести очистительные процедуры.

Неблагоприятная деятельность: начало путешествия, начало проекта (время больше подходит для завершения).

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