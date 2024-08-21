21 августа в астрологии называется «стулом без ножки»: жесткость и избавление, конец начатому

Ведический астролог Татьяна Забелло поведала сайту Teleprogramma.org об особенностях дня 21 августа. Его символ — «стул без ножки».

Рекомендуется в этот день закончить начатое, завершить то, что вы давно планировали, а также избавиться от ненужного и старого. Не опасайтесь совершать жесткие, опасные и рискованные действия, они пойдут на пользу.

Смело работайте с различными механизмами и осваивайте медитации. Благоприятна сельскохозяйственная деятельность, общение с растениями, высадка садово-огородных культур и деревьев.

Также плодотворно завершится такая деятельность, как поиск фактов и правды о смерти и смертности. Приветствуется очищение огнем.