Каким знакам зодиака нужно обязательно выбросить старье из дома 24 августа: чистка судьбы

Ведический астролог
Первый выходной недели — очень подходящий день для оздоровительных, профилактических или лечебных процедур. Особое внимание стоит уделить внутренним органам и давним заболеваниям, поскольку есть хорошие шансы найти выход из проблемы.
Благоприятно уделить внимание растениям и животным, забота о них сегодня принесет удачу, особенно если речь идет о благотворительности. И помните, что добро в принципе всегда порождает добро, так что не бойтесь лишний раз радовать Вселенную и мир вокруг!
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