Каким знакам зодиака нужно обязательно выбросить старье из дома 24 августа: чистка судьбы

Ведический астролог Анна Дудчик эту субботу, 24 августа, рекомендует читателям сайта Teleprogramma.org провести в рутинных делах, очень хорошо убраться, выбросить старые вещи. Это касается абсолютно всех знаков зодиака.

Первый выходной недели — очень подходящий день для оздоровительных, профилактических или лечебных процедур. Особое внимание стоит уделить внутренним органам и давним заболеваниям, поскольку есть хорошие шансы найти выход из проблемы.

Благоприятно уделить внимание растениям и животным, забота о них сегодня принесет удачу, особенно если речь идет о благотворительности. И помните, что добро в принципе всегда порождает добро, так что не бойтесь лишний раз радовать Вселенную и мир вокруг!