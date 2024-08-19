Почему 19 августа может изменить вашу судьбу: это «богатый» день, реализация планов, денежные потоки в нужном направлении

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Вы будете способны на многое.

Ведический астролог Татьяна Забелло поведала изданию Teleprogramma.org, что 19 августа слоган дня — «богатый» или «очень известный».

Этот день может выступить стартом для многих жизненно важных и серьезных дел.

Благоприятно внедрять планы в действие, открывать предприятия, входить в должность, проводить различные финансовые операции, заниматься творческой деятельностью, участвовать в групповых и больших ярких мероприятиях, религиозных ритуалах, покупать недвижимость или предметы роскоши, начинать путешествия и обучение, изучать боевые искусства (включая оружие).

А вот зачинать детей, избавляться от чего-либо, вести разрушительные действия и вступать в брак из-за сильного влияния жены на мужа не рекомендуется.

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