Почему 19 августа может изменить вашу судьбу: это «богатый» день, реализация планов, денежные потоки в нужном направлении

Ведический астролог
Благоприятно внедрять планы в действие, открывать предприятия, входить в должность, проводить различные финансовые операции, заниматься творческой деятельностью, участвовать в групповых и больших ярких мероприятиях, религиозных ритуалах, покупать недвижимость или предметы роскоши, начинать путешествия и обучение, изучать боевые искусства (включая оружие).
А вот зачинать детей, избавляться от чего-либо, вести разрушительные действия и вступать в брак из-за сильного влияния жены на мужа не рекомендуется.
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