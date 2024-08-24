Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака

Ура! Ретроградный Меркурий вернулся на прямой путь, можно потихоньку возвращаться к отложенным до лучших времен делам.

Начало недели мы встретим полными энергии и решимости, однако такой напор может быть разрушительным, поэтому стоит направить усилия в другое русло, посвящая больше времени спорту и физической активности.

Потом нас отпустит, и вот тогда можно будет принимать важные решения и совершать серьезные шаги.

Teleprogramma.org подскажет, как лучше действовать на этой неделе каждому из знаков Зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Дева

Залог успеха на этой неделе – не нужно никуда спешить. Пусть все идет своим чередом, а вы просто получайте от жизни удовольствие.

Любовь

Неделя больше подходит для дружеских посиделок, чем для знакомств и свиданий. Если не выяснять отношения, есть вероятность, что многое разрешится само собой.

Финансы

Ситуация нестабильная. Поэтому все спонтанные расходы нужно исключить. Только четкое планирование и контроль.

Здоровье

Всегда находите время для отдыха, медитаций и восстановления сил. Очень скоро они вам пригодятся. А от алкоголя лучше отказаться.

Овен

Самых больших успехов Овнам удастся добиться в работе. Но задача будет не из легких – чтобы все получилось, нужно проявить всю дипломатичность, на которую вы способны. И если человек вас не понимает, не нужно ему сообщать, что он дурак, постарайтесь донести до него свою мысль аккуратно и доступным ему языком.

Телец

Тельцам нужно искать баланс между риском и рациональным подходом. С одной стороны, перед вами расстелется целое поле возможностей, упустить которые никак нельзя. С другой – решения ваши должны быть разумны, никаких сумасшедших идей и неоправданного риска. Это непросто, но вы справитесь.

Близнецы

Рутина – это так скучно! Но надо же когда-то заниматься и самыми обычными делами, как правило, все великие достижения имеют под собой фундамент из рутинных действий. Впрочем, если вы очень захотите, вы даже в такой нудной деятельности сможете проявить свою творческую натуру.

Рак

Время плыть по течению и наблюдать за жизнью словно со стороны закончилось. Пора брать все в свои руки! Под вашим чутким руководством окружающие смогут добиться большего, а вы с такой поддержкой непременно придете к успеху. Сил у вас море, используйте этот период для достижения своих целей.

Лев

Накопленная за прошедшие выходные энергия требует выхода. Это значит, что самое время взяться за дела, которые вы откладывали, потому что вас обуревали сомнения. Негативные эмоции, в том числе сомнения, необходимо отбросить, они будут вас тормозить. А у вас нет на это времени, вам нужно вершить великие дела!

Весы

Не берите на себя дел больше, чем вы объективно можете выполнить. Сидеть ночами над своей невероятной кучей дел – не самая лучшая затея. Можно не заметить, как вы оказались в центре скандала. Обязательно нужно найти время для путешествия с собой любимым, чтобы восстановить душевную гармонию.

Скорпион

Скорпионов будет качать на качелях активности. То вы будете полны сил и желания нестись вперед, как безумный локомотив, то захочется лечь в уголочке и чтобы никто не трогал. Прислушивайтесь к себе, не игнорируйте эти сигналы. Лишнюю энергию расходуйте в спортзале, а когда нужно отдохнуть – отдыхайте.

Стрелец

Стрельцов ждет очень насыщенная неделя – дел невпроворот. Знакомства, налаживание полезных связей, поездки, командировки, планирование, работа с документами, уборка, в конце концов! К тому же нужно ни с кем не поругаться. Трудно? Трудно. Получится ли у вас? Без сомнения, получится.

Козерог

В начале недели завершайте незаконченные дела, потому что потом вам станет не до них. Ничего не бойтесь – беритесь за самые сложные задачи, подхватывайте то, что не вышло у других – у вас все сложится наилучшим образом. Главное – уверенность в себе и упорный труд. А трудиться вы умеете.

Водолей

Водолеи будут зацикливаться на деталях и мелочах, но сейчас нужно мыслить масштабно и действовать с размахом. Оставьте детали дьяволу, который в них кроется. Кроме того, у вас слишком много дел, требующих завершения, посвятите эту неделю им, давно пора ими заняться.

Рыбы

Рыб настигнет прошлое. Если вы успели наворотить ошибок за этот год – они дадут о себе знать. Что ж, это не повод посыпать голову пеплом, это значит, что пора все исправить. Взвешивайте свои решения, действуйте осмотрительно, проходите эти испытания с достоинством.