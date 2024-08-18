Эти знаки зодиака должны избавиться от ненужного 18 августа: откроете путь к счастливой судьбе

Абсолютно всем знакам зодиака необходимо сосредоточиться на очищающей энергии 18 августа, в воскресенье. Правильно используя ее, вы сможете перенастроить не только свое ближайшее будущее, но и, возможно, всю судьбу.

И почему бы не использовать столь великолепный шанс сделать свою жизнь лучше?

Итак, как рассказала изданию Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , 18-го числа действуют лунные сутки «пустые руки».

Поэтому эксперт не советовала начинать важные дела, особенно, связанные с получением.

Вместе с тем это очень подходящий день для начала очищающих процедур или для уборки и избавления от ненужного. Наведите чистоту в своей жизни во всех смыслах, и вы кожей почувствуете, насколько вам легче стало дышать, строить планы на будущее, планировать свое бытие.