Почему 16 августа вас будет ждать быстрая победа? Решительные действия приведут к успеху непременно!

16 августа может стать для вас великолепным днем! Обязательно воспользуйтесь его яркой энергией, чтобы получить то, что вы хотели.

Итак, согласно ведической астрологии , слоган этой пятницы — «быстрая победа». Однако эта победа не окончательная! Учитывайте данный момент.

По словам ведического астролога Татьяны Забелло , благоприятно 16 августа начинать короткие проекты. Успех придет очень быстро, однако на длинном проекте можно «сдуться». Обязательно действуйте решительно, не тушуйтесь, соревнуйтесь и устраивайте представления.

Полезна будет любая деятельность, которая связана с водой и очищением, поэтому отправляйтесь в водные путешествия, посещайте спа и бани. Благоприятно сельское хозяйство, а также вдохновение людей, брак, посещение психолога.

Неподходящая деятельность: дипломатия, завершение дел.