Почему 16 августа вас будет ждать быстрая победа? Решительные действия приведут к успеху непременно!

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог рекомендовал в пятницу не мешкая двигаться вперед и только вперед!

16 августа может стать для вас великолепным днем! Обязательно воспользуйтесь его яркой энергией, чтобы получить то, что вы хотели.

Итак, согласно ведической астрологии, слоган этой пятницы — «быстрая победа». Однако эта победа не окончательная! Учитывайте данный момент.

По словам ведического астролога Татьяны Забелло, благоприятно 16 августа начинать короткие проекты. Успех придет очень быстро, однако на длинном проекте можно «сдуться». Обязательно действуйте решительно, не тушуйтесь, соревнуйтесь и устраивайте представления.

Полезна будет любая деятельность, которая связана с водой и очищением, поэтому отправляйтесь в водные путешествия, посещайте спа и бани. Благоприятно сельское хозяйство, а также вдохновение людей, брак, посещение психолога.

Неподходящая деятельность: дипломатия, завершение дел.

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