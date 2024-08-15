15 августа по астрологии — день «грязи»: называем восемь вещей, которые допустимы в этот четверг

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

День с интересными энергиями может принести пользу, если действовать рационально.

Согласно ведической астрологии, символом 15 августа является «пучок корней», или «грязь». Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

Опираясь на данный символ, каждый из нас может выстроить день правильно, тем самым предрешив ход благоприятных событий своей жизни в дальнейшем.

Итак, в четверг полезно заняться такими делами, как начало расследования, сбор информации, начало научной и ораторской деятельности, изучение астрологии, какие-либо разрушительные действия в разных смыслах, высадка растений и закладывание фундамента. В общем теми делами, которые каким-либо образом связаны с темой корней, начала и роста.

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