15 августа по астрологии — день «грязи»: называем восемь вещей, которые допустимы в этот четверг

Согласно ведической астрологии, символом 15 августа является «пучок корней», или «грязь». Об этом изданию
Опираясь на данный символ, каждый из нас может выстроить день правильно, тем самым предрешив ход благоприятных событий своей жизни в дальнейшем.
Итак, в четверг полезно заняться такими делами, как начало расследования, сбор информации, начало научной и ораторской деятельности, изучение астрологии, какие-либо разрушительные действия в разных смыслах, высадка растений и закладывание фундамента. В общем теми делами, которые каким-либо образом связаны с темой корней, начала и роста.
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