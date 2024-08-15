15 августа по астрологии — день «грязи»: называем восемь вещей, которые допустимы в этот четверг

Согласно ведической астрологии, символом 15 августа является «пучок корней», или «грязь». Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Опираясь на данный символ, каждый из нас может выстроить день правильно, тем самым предрешив ход благоприятных событий своей жизни в дальнейшем.

Итак, в четверг полезно заняться такими делами, как начало расследования, сбор информации, начало научной и ораторской деятельности, изучение астрологии, какие-либо разрушительные действия в разных смыслах, высадка растений и закладывание фундамента. В общем теми делами, которые каким-либо образом связаны с темой корней, начала и роста.