Три запрета Вселенной, которые обязательны 15 августа: если вы не выполните их, можете познать горе и слезы

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что 15 августа люди ощутят на себе влияние тяжелых энергий.

«Не советую планировать на сегодня важные дела и начинания. Чтобы хорошо пережить это время, сегодня рекомендуются ограничения: в пище, общении, получаемой информации», — рассказала астролог читателям Teleprogramma.org .

Также в четверг благоприятно все, что связано с чистотой: очищающие и гигиенические процедуры, уборка, особенно хорошо выбрасывать старые ненужные вещи, разбирать залежи и дальние уголки.

Общение с животными тоже принесет удачу, особенно если речь идет о благотворительности. Так что занимайтесь делами, которые подходят для этого дня и наслаждайтесь счастливыми стечениями обстоятельств!