Три запрета Вселенной, которые обязательны 15 августа: если вы не выполните их, можете познать горе и слезы
Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко
День пройдет благоприятно, если знать его астрологические особенности.
Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что 15 августа люди ощутят на себе влияние тяжелых энергий.
«Не советую планировать на сегодня важные дела и начинания. Чтобы хорошо пережить это время, сегодня рекомендуются ограничения: в пище, общении, получаемой информации», — рассказала астролог читателям Teleprogramma.org.
Также в четверг благоприятно все, что связано с чистотой: очищающие и гигиенические процедуры, уборка, особенно хорошо выбрасывать старые ненужные вещи, разбирать залежи и дальние уголки.
Общение с животными тоже принесет удачу, особенно если речь идет о благотворительности. Так что занимайтесь делами, которые подходят для этого дня и наслаждайтесь счастливыми стечениями обстоятельств!