Почему 17 августа Вселенная поцелует вас в темечко? Это окончательная и полная победа!

Если вы намерены субботу, 17 августа, провести в типичном отдыхе или рутинных делах, есть повод отказаться от этой затеи.

Не исключено, что одно важное решение или действие в первый выходной недели кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Как рассказала сайту Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , божеством дня 17 августа являются Вишвадеваты (все боги). А слоган дня — «окончательная (полная) победа».

В субботу астролог рекомендовала начинать какой-либо длительный проект, закладывать фундамент или основу каких-то действий, делать акцент на авторитетную деятельность, заключать договоры на длительные сроки, начинать продолжительное обучение и написание книг либо научных работ. Также полезно сажать деревья.