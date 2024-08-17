Почему 17 августа Вселенная поцелует вас в темечко? Это окончательная и полная победа!

Если вы намерены субботу, 17 августа, провести в типичном отдыхе или рутинных делах, есть повод отказаться от этой затеи.
Не исключено, что одно важное решение или действие в первый выходной недели кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону.
Как рассказала сайту
В субботу астролог рекомендовала начинать какой-либо длительный проект, закладывать фундамент или основу каких-то действий, делать акцент на авторитетную деятельность, заключать договоры на длительные сроки, начинать продолжительное обучение и написание книг либо научных работ. Также полезно сажать деревья.
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