Названо лучшее время для начинаний 14 августа: у вас все получится, только ни в коем случае не бойтесь

Символом 14 августа, среды, согласно ведической астрологии, является «амулет». Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Лучшим временем для различных начинаний для вас станут часы с 8:00 до 13:30.

Благоприятно 14 августа заниматься общением с авторитетами, помощью другим людям, покупками, административной деятельностью, контролем и мониторингом различных ситуаций, наказанием, а также покаянием, оккультной деятельностью.

Ведический астролог не рекомендует сегодня вступать в брак, начинать лечение, действовать из эгоцентрических соображений и страха. Постарайтесь включить холодный ум и не поддаваться эмоциям, иначе они могут увести вас совсем не туда, куда вам хотелось бы.