Названо лучшее время для начинаний 14 августа: у вас все получится, только ни в коем случае не бойтесь

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Среда может сложиться успешно, когда вы поймете ее суть.

Символом 14 августа, среды, согласно ведической астрологии, является «амулет». Об этом изданию Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

Лучшим временем для различных начинаний для вас станут часы с 8:00 до 13:30.

Благоприятно 14 августа заниматься общением с авторитетами, помощью другим людям, покупками, административной деятельностью, контролем и мониторингом различных ситуаций, наказанием, а также покаянием, оккультной деятельностью.

Ведический астролог не рекомендует сегодня вступать в брак, начинать лечение, действовать из эгоцентрических соображений и страха. Постарайтесь включить холодный ум и не поддаваться эмоциям, иначе они могут увести вас совсем не туда, куда вам хотелось бы.

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