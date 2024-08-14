Каждый из нас ощутит беспощадные энергии 14 августа: астропрогноз о гневе, зле и дисгармонии

Ведический астролог
Энергии среды будут жесткими. Сегодня легко разозлиться, впасть в гнев и поругаться с кем-нибудь.
«Во избежание неприятных ситуаций советую сегодня по возможности провести время в одиночестве и уединении, заняться духовными практиками и религиозными обрядами», — подсказала астролог.
Привести себя в гармоничное состояние также помогут прогулки на природе и любые водные процедуры.
Кроме того, в среду возможны факты искажения информации, поэтому Анна Дудчик рекомендовала подходить ко всему с холодной головой и не допускать двояких толкований в отношении ваших слов и действий.
Вместе с тем день хорошо подходит для лечения и различных медицинских процедур.
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