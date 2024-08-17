Какие действия строго запрещены в субботу 17 августа: перед вами возникнет препятствие — ведите себя достойно

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей Teleprogramma.org о необычном дне 17 августа.

Эта суббота станет прекрасным временем для отдыха и восстановления сил. Расслабление принесет вам в дальнейшем большую пользу в виде здравых и свежих мыслей для великих дел и действий.

«Правда, сегодня у нас может быть много энергии, но советую ее не направлять в свершения, а заняться оздоровительными, профилактическими и лечебными процедурами. Хорошо проводить время на природе, гулять, ухаживать за растениями», — сказала астролог.

17 августа также могут обостриться вопросы отцов и детей, напоминая нам о том, что все мы разные — и это нужно принимать и уважать.