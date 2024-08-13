Вы сами почувствуете, как 13 августа у вас все будет валиться из рук: Вселенная будто отвернется

Иногда бывают времена, когда за что ни берешься — все валится из рук. И любые попытки исправить положение — тщетны. Сегодня, 13 августа, именно такой день .

Согласно ведической астрологии, этому вторнику покровительствует Митра (друг). Но, как поведала изданию Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , одновременно воздействуют и неблагоприятные лунные сутки «пустые руки». Именно они не дадут 13 августа возможности начать успешный проект или сделать важную покупку.

Рекомендуется в этот вторник заняться повседневными делами, особо не заявляя о себе и не пытаясь выстроить новую стратегию своей жизни и деятельности. Возьмите паузу, сосредоточьтесь на рутине, скоро вам представится возможность совершить прыжок вперед.