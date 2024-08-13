На кого обрушатся потери и разрушения 13 августа: день с плохой энергетикой, осторожнее!

13 августа — сложный по энергетической наполненности день, поэтому не стоит во вторник лезть в бой без оглядки.

Как рассказала сайту Teleprogramma.org ведический астролог Анна Дудчик , 13 августа человечество ожидает неблагоприятный день для важных дел и начинаний, возможны мелкие потери и разрушения.

«Поэтому я рекомендую сегодняшний день провести полностью в работе и кропотливом труде. Также день хорош для любых спортивных занятий и уборки. При чрезмерном напряжении сегодня хорошо помогает музыка, просто слушаем любимые композиции и чувствуем как напряжение уходит», — посоветовала астролог нашим читателям.

Поверьте, иногда рутинные дела могут выполнить очень полезную функцию: очистить дорогу для более важных дел, успокоить нервы, дать время выдохнуть и продумать тактику и стратегию дальнейшего развития.