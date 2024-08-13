На кого обрушатся потери и разрушения 13 августа: день с плохой энергетикой, осторожнее!

13 августа — сложный по энергетической наполненности день, поэтому не стоит во вторник лезть в бой без оглядки.
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«Поэтому я рекомендую сегодняшний день провести полностью в работе и кропотливом труде. Также день хорош для любых спортивных занятий и уборки. При чрезмерном напряжении сегодня хорошо помогает музыка, просто слушаем любимые композиции и чувствуем как напряжение уходит», — посоветовала астролог нашим читателям.
Поверьте, иногда рутинные дела могут выполнить очень полезную функцию: очистить дорогу для более важных дел, успокоить нервы, дать время выдохнуть и продумать тактику и стратегию дальнейшего развития.
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