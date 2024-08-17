Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа для всех знаков зодиака

Многие из нас почувствуют прилив энергии, единение с окружающими, а на кого-то снизойдет гармония. Это благодатное время будет омрачено только разочарованием от того, что великий и огромный успех как-то не торопится обрушиваться нам на головы. Не нужно расстраиваться, как раз наоборот – это повод находить радость в обычных событиях, в рутине, хвалить себя за любые достижения, даже маленькие. Это точно поднимет настроение и боевой дух.

Teleprogramma.pro расскажет, как лучше себя вести на этой неделе каждому из знаков Зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Лев

Львам могут поступать самые разнообразные заманчивые предложения. Соглашайтесь только на предложения тех, кого вы хорошо знаете и кому можете безоговорочно доверять.

Любовь

Пора взять решение сложных вопросов на себя. Так что берите бразды правления в свои руки и придумывайте, как улучшить ваши отношения.

Финансы

Если вам кажется, что кто-то из коллег испортил вам финансовое положение, не спешите скандалить, дайте ситуации проясниться. Возможно, все не так страшно.

Здоровье

Если на что и стоит тратить деньги – так это на собственное здоровье. Возможно, вам пора пройти обследование, а может быть, вы давно собирались записаться в бассейн.

Овен

К Овнам придет невиданная роскошь – самая настоящая стабильность. И сейчас не то время, когда нужно устраивать революцию или идти на немыслимый риск. Побудьте в этом состоянии, когда все стабильно хорошо. А от авантюр, экстрима, высоких скоростей и забегов «с шашкой наголо» стоит отказаться хотя бы на время.

Телец

Тельцам предстоит неоднократно выступать арбитрами в спорных ситуациях и конфликтах. Именно вам удастся в итоге установить мир и порядок. Но не отдавайте все свои силы разрешению чужих проблем – обязательно найдите время для себя, своей внешности и собственных интересов.

Близнецы

Близнецы в ударе, в деле «сворачивания гор» вы впереди всех, вам удается если не все, то почти все. Только в погоне за великими достижениями не забывайте о себе. Усталость и стресс накапливаются, и это ни к чему хорошему не приводит. Обязательно отдыхайте, расслабляйтесь, занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Рак

У Раков на повестке недели стоит здоровье. Причем не только собственное, но и здоровье близких людей. Позаботьтесь и о них, и о себе. Это лучшее время, чтобы скорректировать питание, наладить режим дня, подумать, какие физические нагрузки вам больше всего подходят, и не забывать ими заниматься.

Дева

Девы на этой неделе смогут достичь новых карьерных высот. Для этого нужно, чтобы руководство вас заметило. Но для вас это не составит большого труда – просто продолжайте работать так, как вы умеете, не стесняйтесь проявлять таланты и ищите лучшие решения возникающих проблем. Вы великолепны.

Весы

Главное, чем нужно заняться Весам на этой неделе, – это отделением зерен от плевел. Хорошо подумайте о том, что для вас действительно важно, а что так, привычка, шелуха. Избавьтесь от ненужного в вашей жизни, чтобы сосредоточиться на основном. Это откроет перед вами новые возможности.

Скорпион

Скорпиона почувствуют, что у них назревают какие-то внутренние перемены. Это период трансформации и переосмысления. Не сопротивляйтесь самим себе – погрузитесь в свой внутренний мир, прислушайтесь к интуиции. Вы многое поймете и благодаря этому сможете многое в своей жизни изменить к лучшему.

Стрелец

Стрельцам, в отличие от многих, сейчас не противопоказано заниматься чем-то новым. Напротив, это хороший период для освоения новых навыков, повышения квалификации. Возможно, вы хотите сменить сферу деятельности, и на этой неделе вы сможете понять, чем хотите заниматься и что вас привлекает на самом деле.

Козерог

Козерогам пришла пора озадачиться своим духовным ростом. Вы многого достигли, особенно в том, что касается работы и карьеры, но этого вам недостаточно. Подумайте о вечном, займитесь медитациями, в конце концов, посвятите время только себе. Вам этого не хватало.

Водолей

Деньги начнут жечь Водолеям карман. И хотя время для этого неподходящее, вы будете сорить деньгами направо и налево, приобретая что-то приятное, но не то чтобы очень нужное. Постарайтесь держать себя в руках, иначе за неделю спустите все, что нажито непосильным трудом.

Рыбы

Рыбам предстоит неделя, весьма удачная для общения. Заводите новые знакомства, обрастайте связями и контактами. Вам это все очень пригодится. Но бдительности ни в коем случае не теряйте – нужно еще проверить, кому из новых знакомых вы можете доверять, а кому нет.