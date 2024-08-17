Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа для всех знаков зодиака

Многие из нас почувствуют прилив энергии, единение с окружающими, а на кого-то снизойдет гармония. Это благодатное время будет омрачено только разочарованием от того, что великий и огромный успех как-то не торопится обрушиваться нам на головы. Не нужно расстраиваться, как раз наоборот – это повод находить радость в обычных событиях, в рутине, хвалить себя за любые достижения, даже маленькие. Это точно поднимет настроение и боевой дух.
Teleprogramma.pro расскажет, как лучше себя вести на этой неделе каждому из знаков Зодиака. Прогноз от астролога
Лев
Львам могут поступать самые разнообразные заманчивые предложения. Соглашайтесь только на предложения тех, кого вы хорошо знаете и кому можете безоговорочно доверять.
Любовь
Пора взять решение сложных вопросов на себя. Так что берите бразды правления в свои руки и придумывайте, как улучшить ваши отношения.
Финансы
Если вам кажется, что кто-то из коллег испортил вам финансовое положение, не спешите скандалить, дайте ситуации проясниться. Возможно, все не так страшно.
Здоровье
Если на что и стоит тратить деньги – так это на собственное здоровье. Возможно, вам пора пройти обследование, а может быть, вы давно собирались записаться в бассейн.
Овен
К Овнам придет невиданная роскошь – самая настоящая стабильность. И сейчас не то время, когда нужно устраивать революцию или идти на немыслимый риск. Побудьте в этом состоянии, когда все стабильно хорошо. А от авантюр, экстрима, высоких скоростей и забегов «с шашкой наголо» стоит отказаться хотя бы на время.
Телец
Тельцам предстоит неоднократно выступать арбитрами в спорных ситуациях и конфликтах. Именно вам удастся в итоге установить мир и порядок. Но не отдавайте все свои силы разрешению чужих проблем – обязательно найдите время для себя, своей внешности и собственных интересов.
Близнецы
Близнецы в ударе, в деле «сворачивания гор» вы впереди всех, вам удается если не все, то почти все. Только в погоне за великими достижениями не забывайте о себе. Усталость и стресс накапливаются, и это ни к чему хорошему не приводит. Обязательно отдыхайте, расслабляйтесь, занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.
Рак
У Раков на повестке недели стоит здоровье. Причем не только собственное, но и здоровье близких людей. Позаботьтесь и о них, и о себе. Это лучшее время, чтобы скорректировать питание, наладить режим дня, подумать, какие физические нагрузки вам больше всего подходят, и не забывать ими заниматься.
Дева
Девы на этой неделе смогут достичь новых карьерных высот. Для этого нужно, чтобы руководство вас заметило. Но для вас это не составит большого труда – просто продолжайте работать так, как вы умеете, не стесняйтесь проявлять таланты и ищите лучшие решения возникающих проблем. Вы великолепны.
Весы
Главное, чем нужно заняться Весам на этой неделе, – это отделением зерен от плевел. Хорошо подумайте о том, что для вас действительно важно, а что так, привычка, шелуха. Избавьтесь от ненужного в вашей жизни, чтобы сосредоточиться на основном. Это откроет перед вами новые возможности.
Скорпион
Скорпиона почувствуют, что у них назревают какие-то внутренние перемены. Это период трансформации и переосмысления. Не сопротивляйтесь самим себе – погрузитесь в свой внутренний мир, прислушайтесь к интуиции. Вы многое поймете и благодаря этому сможете многое в своей жизни изменить к лучшему.
Стрелец
Стрельцам, в отличие от многих, сейчас не противопоказано заниматься чем-то новым. Напротив, это хороший период для освоения новых навыков, повышения квалификации. Возможно, вы хотите сменить сферу деятельности, и на этой неделе вы сможете понять, чем хотите заниматься и что вас привлекает на самом деле.
Козерог
Козерогам пришла пора озадачиться своим духовным ростом. Вы многого достигли, особенно в том, что касается работы и карьеры, но этого вам недостаточно. Подумайте о вечном, займитесь медитациями, в конце концов, посвятите время только себе. Вам этого не хватало.
Водолей
Деньги начнут жечь Водолеям карман. И хотя время для этого неподходящее, вы будете сорить деньгами направо и налево, приобретая что-то приятное, но не то чтобы очень нужное. Постарайтесь держать себя в руках, иначе за неделю спустите все, что нажито непосильным трудом.
Рыбы
Рыбам предстоит неделя, весьма удачная для общения. Заводите новые знакомства, обрастайте связями и контактами. Вам это все очень пригодится. Но бдительности ни в коем случае не теряйте – нужно еще проверить, кому из новых знакомых вы можете доверять, а кому нет.