Символ 12 августа — «финиш»: конфликты написаны в «книге судеб», не противьтесь

Символом 12 августа, согласно ведической астрологии, является «финиш», или «мишень». Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Исходя из энергии этого символа, постарайтесь выстроить свой день так, чтобы он прошел максимально успешно для вас. Считается, что сегодня полезно начинать конфликты, например, можно подавать иски в суды, требовать от кого-либо соблюдения ваших прав.

Благоприятны действия, которые требуют интеллектуальных усилий, работа с огнем. Полезно признать свою вину перед кем-то, совершить покаяние перед Всевышним и самим собой.

Не рекомендуется 12 августа вступать в брак, начинать дружбу, приятельские отношения. Отложите это до лучших времен.