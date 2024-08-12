Символ 12 августа — «финиш»: конфликты написаны в «книге судеб», не противьтесь

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Понедельник может стать отправной точкой для изменения вашей линии жизни.

Символом 12 августа, согласно ведической астрологии, является «финиш», или «мишень». Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

Исходя из энергии этого символа, постарайтесь выстроить свой день так, чтобы он прошел максимально успешно для вас. Считается, что сегодня полезно начинать конфликты, например, можно подавать иски в суды, требовать от кого-либо соблюдения ваших прав.

Благоприятны действия, которые требуют интеллектуальных усилий, работа с огнем. Полезно признать свою вину перед кем-то, совершить покаяние перед Всевышним и самим собой.

Не рекомендуется 12 августа вступать в брак, начинать дружбу, приятельские отношения. Отложите это до лучших времен.

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